A horas de arrancar parquímetros, poblanos desconocen proyecto

A horas del arranque del programa de parquímetros en las calles del Centro Histórico de Puebla, el Ayuntamiento repartió volantes con información de este nuevo proyecto. Vecinos y locatarios aún desconocían los detalles.

En un recorrido realizado en las calles 13, 15 y 17 Poniente, El Ciudadano México observó que desde el pasado miércoles hasta este día, hay folletos colocados en autos, buzones y debajo de las puertas de casas. Un par de elementos repartieron el material a pie, y algunos ciudadanos pudieron externar sus dudas, por no contar con una cochera propia.

En la información difundida, la Comuna avisa que aquellos que no tengan lugar en sus casas podrán solicitar un cajón de estacionamiento gratuito; además, solicitar multas por el mal uso, que alcanzan hasta los 3 mil pesos.

Será este viernes cuando comience el nuevo cobro por parte del gobierno municipal, el cual aplicará de la 10 Oriente-Poniente hasta la 17 Oriente-Poniente, del bulevar 5 de Mayo hasta la 13 Norte-Sur.

Desconocen detalles

En entrevista, distintos locatarios acusaron que nunca hubo un acercamiento por parte del Ayuntamiento de Puebla, quien insiste desde hace meses que hubo consenso y acuerdos con los lugareños.

Luis, quien atiende una imprenta en la 15 Oriente, comentó que no conocía de la iniciativa hasta que comenzó la pinta de cajones, mientras que sólo ha escuchado lo que dicen sus vecinos. Comentó que no le afectaría, pero cuestionó que no hay detalles claros a los locatarios, ya que ni siquiera hay referencias en la calle donde está su local.

De igual forma, Rogelio, vecino en la 17 Poniente, señaló que la única información que tiene es de la radio, donde hay versiones contradictorias del costo por hora. Esto se debe a que la Comuna poblana no cobró la primera hora de parquímetro, y la señalización ya colocada no ha sido actualizada.

El vecino reclamó que un cajón de estacionamiento fue pintado frente a su casa, sin previo aviso. Decidió reclamar la falta de información, ya que no sabía que puede solicitar un cajón de usos gratuito

Ignoran a estacionamientos

En cuanto a los estacionamientos, el encargado del negocio en la 15 Oriente, quien responde al nombre de Delfino, comentó que no fue consultado respecto al programa, por tal, no sabe si afectará sus ganancias.

Desdijo al Ayuntamiento, al señalar que no hubo algún acercamiento para que ofrecieran descuentos o alguna pensión a trabajadores.

Previó que esta medida afectará a quienes laboran más de ocho horas en el Centro Histórico, además de que no lo beneficiaría, pues realiza cobro por hora y no puede bajar sus precios.

