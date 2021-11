A medias, cumplen medidas sanitarias locales en Solesta

Una decena de tiendas de la plaza comercial Solesta, ubicada en la Reserva Territorial Atlixcayotl en la ciudad de Puebla, no cumple con todos los requisitos sanitarios establecidos por la autoridad para evitar la propagación del Covid-19, de cara al evento del Buen Fin.

En un recorrido realizado por “El Ciudadano México”, se observó que giros departamentales como «Bath & Beyond, Cuidado con el perro y Forever 21» no aplican el protocolo de ingreso a locales, al no medir la temperatura o hacerlo en la muñeca, lo cual no detecta una posible fiebre.

Al igual que estas tres tiendas, de las más grandes en la plaza comercial, los locales «Amorissimi«, «Jugetron«, «Dji» pusieron un dispensador automático de gel antibacterial, mientras que ya no se aplica el cumplimiento de un aforo máximo en las tiendas.

En tanto, locales de «Ray Ban», «Dupuis» y «Gaia» se limitaron a colocar una botella de sanitizante a unos metros de la puerta, en tanto que todos estos puestos montaron un tapete sanitizante que se encuentra seco, aunque debería contar con desinfectante para suelas de zapato.

El pasado 13 de octubre se estableció que Puebla tendría «apertura total» tras los casi 18 meses de confinamiento tras la pandemia de Covid-19, cuando la entidad aplicó aforos reducidos y el cierre de giros no indispensables.

Foto: Agencia Enfoque

