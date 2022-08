A Morena ‘no le temblará la mano’ por recortar presupuesto del INE

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el diputado Mario Rafael Llergo, aseguró que a su partido “no le temblará la mano” para recortar nuevamente el presupuesto del organismo en la Cámara de Diputados.

Durante la sesión ordinaria del Consejo General de este lunes, el morenista criticó la aprobación de la solicitud de presupuesto de 14 mil 437 millones solicitados por el INE para 2023, 11 mil 769 millones de pesos de presupuesto base y 4 mil 25 millones para una posible consulta popular.

“En la Cámara de Diputados, Morena y su grupo parlamentario revisará exhaustivamente el presupuesto que presentará este Instituto, y no tengan ninguna duda que se harán los ajustes que se tengan que hacer. A Morena no le temblará la mano para corregir la plana una vez más”, aseguró el legislador.

Señaló que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE ha considerado “necesario” que el instituto establezca una mejor metodología para la presupuestación de los recursos solicitados en el presupuesto base, con la finalidad de hacer más eficiente, eficaz y transparente el proceso, ya que representa la mayor parte del dinero del organismo electoral.

“Es posible hacer aún más eficiente el gasto del instituto, constantemente el OIC hace observaciones sobre la falta de planeación y claridad de los presupuestos que se presentan año con año y sobre todo durante las evaluaciones que hace del desempeño del órgano constitucional autónomo”, dijo.

Aseguró que Morena centrará su atención en los señalamientos que ha hecho el OIC, para coadyuvar a que los recursos económicos de la Federación se administren conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución.

En respuesta, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello manifestó que una vez que el presupuesto sea remitido a la Cámara de Diputados, el organismo está en disposición de aclarar las dudas y “mantener un diálogo franco”.

Señaló que no se niegan las facultades de los legisladores de definir el presupuesto, pero recordó que no pueden estar por encima de la Constitución, por lo que sus decisiones no pueden ser “arbitrarias y discrecionales”.

Por lo tanto, si bien los legisladores pueden hacer recortes, “van a tener que justificar con una justificación reforzada” por qué con el dinero que le entreguen al INE, éste podrá cumplir con sus funciones.

Además, deberán “demostrar públicamente” que el instituto no presupuestó bien. “En todo caso, por qué con los recursos que se le otorguen podremos cumplir todas y cada una de las funciones constitucionales”, dijo.

