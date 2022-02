A un año de su desaparición, familiares niegan tener respuesta del paradero de Analí

Desde hace siete meses, la familia de Analí Merino Pineda, joven desaparecida en Tecamachalco en octubre de 2020, denuncian no tener respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Sin embargo, a un año y cuatro meses de su desaparición, la familia de la joven de 25 años, denunció que hasta el momento no hay avances en la investigación.

Este lunes 14 de febrero, familiares y amigos de Anali, acompañados del colectivo Voz de los Desaparecidos, realizaron una marcha que inició en el Zócalo de Puebla para pedir a las autoridades estatales ayuda en el caso.

Después de una búsqueda realizada por el padre, señaló a dos personas como los probables responsables de la desaparición de su hija.

El primer presunto responsable, quien señaló Joel Merino, se trata de Alex, un trabajador farmacéutico de Tecamachalco, mientras que del segundo dijo desconocer su nombre, pero indicó que le llaman Chuy.

A pesar de esto, denunció que la Fiscalía no ha investigado a los dos sujetos sospechosos, e incluso, desde hace siete meses dejaron de trabajar en el caso.

«A nosotros no nos dicen nada, nos hacen dar muchas vueltas, ya tiene como siete meses que no nos dicen nada, no investigan nada”.

Joel Merino Pérez

Padre de Analí