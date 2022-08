A una semana de iniciar clases, familias «corren» por compras

En la ciudad de Puebla, el tiempo y la economía juegan en contra de las familias, pues tienen que destinar entre 2 mil 500 y 3 mil pesos por el regreso a clases, derivado de la compra de uniformes, útiles escolares, zapatos y el pago de inscripción.

Además, la adquisición de la ropa y el material escolar debe realizarse antes del lunes 29 de agosto, cuando iniciara el periodo 2022-2023, lo que ha provocado compras de pánico en los últimos días.

Este sábado y domingo, las papelerías, zapaterías y almacenes del Centro Histórico lucieron abarrotadas, escenario que podría repetirse el próximo fin de semana.

En un sondeo realizado por El Ciudadano México en las tiendas de la zona, los padres y tutores señalaron que el inicio del ciclo escolar representa un enorme sacrificio para ellos, sobre todo al reportar un aumento en los costos.

De acuerdo con los entrevistados, las cuotas de inscripción en Puebla capital para los grados de educación básica, es decir, primarias y secundarias, oscilan entre los 500 y los mil 200 pesos por alumno.

Esto, aunado a las cuotas extras que suelen pedir durante el año “para pago de mantenimiento, limpieza, convivios o festivales”.

Sin embargo, estas tarifas varían según la región o plantel educativo, explicó la señora Jessica Díaz, quien acudió a Almacenes El Gallito por el uniforme deportivo para el mayor de sus dos hijos que cursan la primaria.

«De inscripción la verdad no me quejo, la cuota fue de 900 pesos por los dos. Me comentaron que en otras escuelas pagan más de mil pesos. Por mis sobrinas, igual para primaria, pagaron mil 900 pesos por las dos. Mil por nuevo ingreso y 900 por pase de grado»

Cabe recordar que a principios de mes, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, calificó de “ilegales” los pagos que son solicitados a los padres de familia en diversas escuelas de la entidad, algunos de carácter obligatorio.

En cuanto a la compra de la ropa, Jessica comentó que es necesario buscar una relación entre precio y calidad, pues a pesar de que hay muchas tiendas dedicadas a la venta de prendas escolares, “no en todas encuentras buenas cosas”.

En promedio, el costo de un uniforme de diario –que constan de suéter, pantalón o falda y camisa– oscila entre los 350 y los 400 pesos; así mismo, el uniforme deportivo –que incluye chamarra, pants y playera– puede adquirirse entre los 380 y hasta los 800 pesos para los alumnos de secundaria.

Asimismo, es importante destacar que los precios pueden aumentar en caso de que se adquieran las piezas por separado, pues tan sólo una camisa blanca puede alcanzar los 120 pesos, y las playeras deportivas los 140 pesos.

El gasto anterior se suma al costo de los útiles escolares y las mochilas, pues las familias poblanas destinan entre 600 y mil pesos en artículos como libretas, lápices de colores, bolígrafos, juegos de geometría, pinturas, tijeras, pegamento, hojas blancas, etcétera.

Las papelerías ubicadas en la calle 8 Poniente, representan una opción económica para los padres de familia, pues en comparación con las tiendas departamentales, pueden ahorrar entre 3 y 15 pesos por artículo.

“Yo cálculo que por todo serán como 2 mil 500 pesos o más, porque sólo del pants fueron 700 pesos, de la lista voy 600 pesos, pero me faltan cosas, pero hasta aquí sí conviene comprar. Además, aún no compro zapatos ni mochila. La colegiatura me salió en 550 pesos, pero al final nos dijeron que no era obligatorio”

Alfredo Delgado