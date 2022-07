Aberración y sin fundamento legal: AMLO sobre medidas de Abbott

Calificó Andrés Manuel López Obrador como una «aberración y sin fundamento legal» la decisión de Greg Abbott, gobernador de Texas de autorizar que la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública Estatal regrese a migrantes ilegales a la frontera.

AMLO señaló el hecho de que existan campañas antiinmigrantes con propósitos electorales, porque eso no es moral y es poliquiteo.

“Es una aberración y nosotros no estamos de acuerdo con eso, y ya lo he dicho y en su momento lo vamos a repetir más. Si hay un candidato o un partido que maltrate a migrantes y maltrate a mexicanos, vamos a pedirle a nuestros paisanos que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos y candidatos, que no olviden lo que dice la canción de Rubén Blades, el que no quiere a su patria no quiere a su madre”.