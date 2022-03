Abogados de El Bronco descartan buscar algún amparo

Tras reunirse con Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, al interior del penal de Apodaca, sus abogados, Víctor Olea y Gabriel García descartaron buscar algún amparo.

Durante entrevista señalaron que seguirán preparando la estrategia de defensa para el momento en el que, de así considerarlo, el juez de Distrito comience a desahogar el proceso.

Olea, quien lleva la voz de la defensa, aseveró que, de admitir el expediente, la autoridad federal deberá analizar las pruebas que aportaron las partes, y en su caso revocar o ratificar el auto de vinculación a proceso que dictó el juez de Control del fuero común.

El litigante reiteró ser respetuoso de las determinaciones de las autoridades, pero no comparten la medida cautelar de prisión preventiva que dictó el juez, pues el delito electoral que le imputan a Rodríguez Calderón no es considerado grave, por lo que no amerita una medida cautelar de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada.

