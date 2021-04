Aborda Congreso estatal derechos sexuales, reproductivos y aborto legal

Por Kara Castillo

Este lunes arrancó el Parlamento Abierto virtual sobre “Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal” en el Congreso del estado. El Parlamento tiene cinco ejes, el primero, cuya discusión inició a las 10:00 horas y se transmitió en vivo fue: “Derechos Sexuales y Reproductivos, su importancia como derechos humanos”.

La interrupción legal del embarazo fue defendida por el grupo representado con un pañuelo verde, al plantearlo como un derecho humano y de protección de la vida de las mujeres. Esta visión se enfrentó a participantes con pañuelo azul, que proponen aumento de penas a violadores sexuales y que las niñas o mujeres víctimas sean madres y luego den en adopción a su hijo o hija.

En contra y a favor del aborto

La primera jornada de la discusión virtual que se prolongará hasta el miércoles 27 de abril, tuvo como representante de los grupos conservadores a Mariana Igartua Pérez, de la asociación civil “Nacer es mi Derecho”, quien planteó: “No es orgullo estar aquí, en el foro, defendiendo la vida. No vamos a permitir que se legalice el aborto”.

“No son dioses para decidir quiénes viven y mueren… que se respete el derecho a la vida… Queremos, pedimos y exigimos que se respete el derecho a la vida. Los derechos sexuales no existen”. Mariana Igartua Pérez

Presidenta de la asociación civil “Nacer es mi Derecho”

En contraste, Gloria Ramírez Hernández, de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su intervención “México ante sus compromisos internacionales en materia de aborto legal”, enunció:

“Los derechos reproductivos también son derechos humanos” Gloria Ramírez Hernández

Coordinadora general de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos UNAM

Además habló sobre la importancia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

“Nos guste o no nos guste, me parezca o no me parezca, estos sí existen y son aplicables, México firmó como Estado parte en esta convención. El debate no puede centrarse en un hecho falso. Si en esta discusión hay gente que ignora o desconoce los tratados y cree que las mujeres no tenemos todos los derechos, los respetamos, pero el hecho es que la norma existe, y no acatarla es violar derechos humanos” Gloria Ramírez Hernández

Coordinadora general de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos UNAM

Ramírez Hernández precisó que hay una falta y omisión del Estado en México, el país que tiene un alto número de niñas y adolescentes embarazadas, y no hay una política integral (…) “En México hay más 30 mil niñas embarazadas por sus agresores, niñas de nueve años, y en esas no se piensan, y se les obliga a no abortar… eso no es respetar la vida, porque respetar la vida es cuidar la de las mujeres”.

La participación de ciudadanas reproducía también la polarización de opiniones:

Al @CongresoPue le exigimos de nueva cuenta el acceso a nuestros derechos humanos, la libertad de decidir sobre nuestras cuerpas, a no criminalizar ni los abortos ni a les acompañantes. La deuda histórica debe saldarse ya.#DecidirNoEsCrimen #NosotresDecidimos #AbortoLegalPuebla pic.twitter.com/j6HbjzigVb — Flor Cipriano (@FlorCiprianos) April 5, 2021

✊💚"Soy mujer con capacidad para elegir, no necesito tutelaje"

María Luisa Galicia, de la Red de Artistas Brujas Puebla, destacó que un Estado laico y democrático no debe permitir la imposición de estigmas sobre DH

💚#SeráLeyPuebla

💜#AbortoLegalPuebla

💚#ParlamentoAbortoPuebla pic.twitter.com/c50Ni81DA0 — Info Quórum (@quorum_mx) April 5, 2021

Q quede plasmado q el @CongresoPue está revictimizando a mujeres y personas gestantes exponiendo falacias argumentativas, odio, argumentos consevadores. No tendríamos que pasar por esto.

Mientras estaba el Parlamento nosotras seguíamos abortando y acompañando #AbortoLegalPuebla — Coatlicue SiempreViva (@CoatlicueViva) April 5, 2021

En tanto, los grupos conservadores de la organización “Nacer es mi Derecho”, hicieron uso de la clásica imagen de un feto, cuando están prohibidas este tipo de acciones.

Grupos de oración fuera del Congreso

Fuera del Congreso también se instaló un grupo de oración, frente a una manta con la imagen de la virgen de Guadalupe con la leyenda: “Rezamos para que el aborto sea impensable. 40 días por la vida”.

El parlamento abierto terminará el 27 de abril. En los subsecuentes 13 días, el Congreso local reproducirá las ponencias, en donde se abordará la despenalización del aborto, desde el enfoque de la criminalización, salud, el plano jurídico y la familia.