Aborto, tema de salud pública y derechos: Rocío García Olmedo

«No es estar a favor o en contra, se trata de salud pública y derechos», aseveró la titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso de Puebla, Rocío García Olmedo, al hablar de la necesidad de despenalizar el aborto en la entidad, a fin de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y accedan a servicios dignos.

En entrevista con El Ciudadano México, la exdiputada local celebró que ahora se pueda acceder a la interrupción del embarazo de manera segura, gratuita y legal. Esto, luego de que el gobierno cumplió una ejecutoría de amparo y habilitó este procedimiento en siete clínicas de la entidad.

Pese a que este derecho fue ganado mediante recursos jurídicos, consideró que la medida ayudará a frenar la criminalización del aborto y a que «ninguna mujer pise la cárcel» por ejercer su autonomía.

García Olmedo, promotora del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, señaló que este es un avance para las mujeres que no podrían realizar un aborto seguro, pues señaló que no cualquiera tiene los recursos económicos para interrumpir su embarazo de manera legal.

Mujeres pierden la vida por no contar con la solvencia paga viajar a una entidad donde el aborto sea legal, denunció la exdiputada, quien señaló esta situación con una problemática de salud pública, que debe atender el Estado.

«No todas las mujeres tienen recurso económico para viajar a la Ciudad de México, la gran mayoría no puede hacerlo y el problema es que terminan en lugares clandestinos, por eso es importante la declaratoria de ayer, porque las mujeres podrán saber que en esos lugares, una vez que cumplan con el requisito del amparo y que se acerquen a estas tres organizaciones civiles, puedan tener la oportunidad de llegar a un hospital y llevarse a cabo esa interrupción de manera sana, que no las criminalicen y no las maten»

Rocío García Olmedo

Titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso de Puebla