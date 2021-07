Abren en Cholula, Puebla, la primera “Iglesia Maradoniana” de México

El de la Mano de Dios del mundial México 86, El Pelusa, Cebollita, Barrilete Cósmico, Pibe de Oro, campeón dos veces con el Napoli de Italia, considerado el mejor jugador de futbol del siglo XX desde este mes de julio, Diego Armando Maradona, ya tiene su propia iglesia en San Andrés Cholula, en Puebla.

Cholula es el municipio con más iglesias católicas en la entidad y ahí el argentino naturalizado mexicano, Marcelo Buchet, instaló un altar dedicado a quien para muchos fue el mejor futbolista del mundo, Diego Armando Maradona.

“Lo que me motivó fue el agradecimiento, agradecimiento a Maradona porque nos dio una identidad como argentinos… Yo me quedo con eso, me quedo con la persona, todos juzgan a la persona, él dijo que quería ser un ejemplo en el futbol y no en la vida… Estamos haciendo mucha labor social, vamos a recaudar víveres, yo lo hacía anteriormente, entonces ahora lo vamos a hacer con la imagen de Maradona: recaudar víveres, vamos a hacer pláticas de no adicciones”, argumentó Marcelo Buchet.

Se trata de un espacio de unos siete metros de largo por cuatro de ancho, adornado en las paredes con fotos de la vida de Maradona y una playera autografiada.

El altar cuenta con una escultura de la llamada Mano de Dios e incluso hay una pila bautismal. El fundador de la iglesia asegura que las ceremonias que se realicen ahí, serán simbólicas.

“Hay gente que me ha pedido bautizar a sus hijos acá, no teníamos previsto comprar la pila, se trajo la pila, y gente que se quiere casar, es algo simbólico, es algo que te vas a llevar, como irte a casar a cualquier iglesia, pero es algo que lo puedes hacer acá y después lo puedes hacer en cualquier religión que manejes o prediques. No cobramos, no queremos dinero; simplemente lo hacemos por gusto, por placer”, dijo el sumo pontífice de la iglesia maradoniana en México donde Maradona alcanzo la mano de Dios y el campeonato mundial.

La primera iglesia maradoniana fue levantada en el barrio de La Tablada, de la ciudad de Rosario, Argentina, el 30 de octubre de 1998, para rendirle tributo a Diego Armando Maradona.

Tiene su propia liturgia, sus homilías con rezos parodiando el Padre Nuestro de la iglesia católica y hasta sus Diez Mandamientos dedicados al futbol, a Maradona y Argentina.

El Ciudadano / Agencia APRO