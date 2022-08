Acajete, «complejo» y de riesgo para migrantes: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que Acajete es uno de los municipios con las condiciones más “complejas” y de riesgo para los migrantes que transitan por la entidad poblana.

En videoconferencia, el mandatario señaló que en Puebla se tienen identificadas zonas en donde las personas en situación de movilidad, incluidos menores de edad, pasan por situaciones “inhumanas” y hasta “mortales”.

Por ello, dijo, su gobierno está impulsando todo tipo de políticas públicas para este sector, ejemplo de ello son las casas de asistencia del Sistema Estatal DIF como el Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Acompañados que se inauguró el pasado lunes.

De manera general, el mandatario afirmó que hoy en día los menores que viven en las casas del Sistema Estatal DIF (Sedif) están pasando un “extraordinario momento”.

Lo anterior, al recordar que todos viven de manera digna, asisten a la escuela y se les brinda una alimentación de calidad.

Asimismo, señaló que ya se acabaron las malas prácticas de las administraciones anteriores, en donde los recursos y las despensas del Sedif eran usadas con fines proselitistas.

“Ya no hay negocios, las despensas que se utilizaban por los rateros, esos que hacían política a través de despensas, me quedo con el nombre de algunos que al principio de mi gobierno lo hacían, los corrí, más bien en el gobierno interino, no en mi gobierno”