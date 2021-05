Acepta gobierno del estado de Puebla planeación indebida de jornada de vacunación de ayer

Una disculpa a la ciudadanía poblana ofreció el Dr. José Antonio Martínez García por la mala organización que caracterizó a la jornada de vacunación de ayer en la que miles de las personas de la tercera edad expusieron su salud en largas filas alrededor del Sexto Batallón Blindado de Reconocimiento en las que tuvieron que permanecer hasta por seis horas, algunas de ellas bajo la lluvia, esperando turno para inocularse. Todo esto pudo documentarlo El Ciudadano en un recorrido que filmó a lo largo de la impresionante fila.

“Pedimos una disculpa a la sociedad, todos los días se aprende, aspiramos a tener todo el sistema de vacunación con calidad y con calidez”, comentó el secretario en tono grave.

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta agregó:

Sí, fue un error no haber previsto que el acceso a zona militar no era el adecuado, las consecuencias se dieron. Cuando tuve conocimiento de esto, a muy temprana hora, pedí a SEMOVI mandar camiones para poder acceder y vencer esa rampa de 500 metros para llegar al lugar de vacunación. Había señores y señoras que no podían subir ni a los camiones. (…) Hay que recordar que SEDENA juega un papel importante en la vacunación. Fue un error, pero los errores se corrigen, y ya está corregido por un acuerdo unánime de SEDENA y Brigada Correcaminos y todos los días está funcionando. Lo de ayer fue muy lamentable.

Gobernador Miguel Barbosa Huerta