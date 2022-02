Un hombre que acechó y acosó a la tenista británica Emma Raducanu recibió una orden de restricción de cinco años y fue sentenciado a servicio comunitario.

Amrit Magar, de 35 años, apareció en la propiedad de la tenista en tres ocasiones distintas entre el 1 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021. En una oportunidad caminó 23 millas hasta la casa de la campeona del US Open, en Londres. Al ingresar tomó un zapato de su padre como recuerdo, pensando que pertenecía a Raducanu.

En otra ocasión, dejó regalos y tarjetas no deseadas y robó artículos de la cochera. Un ramo de flores que dejó incluía una nota que decía: “Nada que decir, pero mereces amor”. También había un mapa dibujado por él mismo para mostrar las «23 millas» que había caminado desde su casa.

Magar fue arrestado después de que el padre de Raducanu, Ian, descubriera que le habían robado un artículo de la cochera.

En una declaración ante el tribunal, Raducanu, de 19 años, dijo que quedó con mucho miedo de salir sola. “Desde que ha pasado todo esto me he sentido asustada. Siento mucha aprensión si salgo a la calle, especialmente si voy sola”, mencionó la tenista en un comunicado para Daily Mail.

“Por eso siento que me han quitado la libertad. Estoy constantemente mirando por encima del hombro. Me siento nerviosa y preocupada de que esto pueda volver a suceder. No me siento segura en mi propia casa, que es donde debería sentirme más segura”.

Magar encontró su dirección viajando al suburbio de Londres donde vive con sus padres y preguntando a la gente por direcciones.

En su última visita a la propiedad a principios de diciembre, decoró un árbol en el jardín delantero con luces navideñas. Fue atrapado por el padre de Raducanu, quien reconoció a Magar de visitas anteriores y lo siguió en automóvil mientras llamaba a la policía.

La tenista le dijo a la policía: “Quiero mudarme a una nueva casa con mejor seguridad; me preocupa que pueda regresar porque sabe dónde está mi casa”.

Magar recibió una orden de restricción de cinco años y una orden comunitaria de 18 meses. Además tendrá que cumplir 200 horas de trabajo no remunerado y un toque de queda de ocho semanas. Será monitoreado por una etiqueta electrónica.

Información vía The Guardian y Daily Mail

