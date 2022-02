Acumulan 100 despidos y 4 denuncias contra exfuncionarios de Movilidad

Por instrucción del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, fueron despedidos más de 100 trabajadores, entre ellos delegados y supervisores de la Secretaría de Movilidad y Transporte, y se iniciaron 4 denuncias en contra de exsecretarios por actos de corrupción, señaló la titular de la dependencia, Elsa María Bracamonte González.

Señaló que el despido de los delegados y supervisores se realizó el pasado 10 de mayo, “por estar ligados con el poder de los municipios que representaban”.

Durante su comparecencia ante el pleno Congreso del Estado como parte de la glosa del Tercer Informe del gobernador, respondió al cuestionamiento realizado por el diputado Fernando Morales Martínez (Movimiento Ciudadano) y la diputada Nora Merino Escamilla (PT).

Elsa María Bracamonte dijo que durante las administraciones pasadas se utilizó a los transportistas y taxistas como moneda de cambio del poder político, tanto así que al tomar el control de la Secretaría de Movilidad y Transporte recibió reclamos y exigencias por parte de los concesionarios.

Destacó que con la promulgación de la nueva Ley del Transporte se creó un centro de Capacitación e Inspección del transporte con el que se pretende trabajar con abogados y personal que presente su examen de control de confianza, para vigilar que se cometan irregularidades en la prestación de este servicio.

También se comenzó con la recontratación de delegados y supervisores, que estarán divididos por regiones distritales. La selección del personal continúa, ya que de 100 personas que presentaron exámenes de control de confianza sólo 20 lo aprobaron.

Más de 100 trabajadores que fueron dados de baja de la Secretaría de Movilidad y Transporte pertenecían a administraciones pasadas y llevaban más de 25 años lucrando con el tema del transporte público.

Elsa María Bracamonte dijo que ha recibido quejas por parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD) por poner a disposición de las autoridades a ex burócratas que han incurrido en actos de corrupción.

“A mí no me ha importado despedirlos, incluso a los que han sido conocidos míos. Los dueños de la Secretaría eran los transportistas y los taxistas. Prácticamente ellos mandaban a los funcionarios públicos, no al revés. Ahora no permito que ellos dirijan a nadie”.