Acusa Barbosa a Abdala de usar recursos «desde siempre» para su beneficio

El exdelegado de la Secretaría de Bienestar federal en el estado, Rodrigo Abdala Dartigues, ha hecho uso de los recursos públicos “desde siempre” para obtener beneficio político en Morena y lograr una candidatura, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario poblano dio a conocer que Abdala Dartigues es un “actor político” que está aprovechando su cargo público para “presionar” a Morena y con ello incidir en el proceso interno del próximo fin de semana

Recordó que desde antes de 2018, el exdelegado ha contado con un “ejército” de operadores políticos llamado los “servidores de la nación”, conformado por gente de dicha dependencia federal en Puebla, quienes a su vez manejan todos los programas sociales.

“Yo no sé ahora con quién esté Rodrigo Abdala, la verdad no lo sé, ni me interesa, pero él quería y no sé si haya desistido a su interés de ser candidato a gobernador de Morena, yo no lo sé, no lo veo ahí haciéndole el trabajo a alguien”