Acusa Barbosa que licitación de parquímetros de la Comuna tiene “un matiz político”

La licitación de parquímetros que emitió el Ayuntamiento de Puebla, y que ganó la empresa Parkimovil, tiene “un matiz político”, así lo afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Tras emitirse el fallo de la licitación, Barbosa Huerta indicó que este proceso es responsabilidad de la Comuna; sin embargo, cuestionó que la haya ganado una firma vinculada al hermano de Pablo Rodríguez Regordosa, morenovallista y exdiputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

“La licitación la ganó el yunque, sí tiene un matiz político, de verdad. Todos tenemos que entender que este ya no es el momento de replicar otras épocas, esas cosas que ocurrieron hace más de 10 años, ya no pueden ocurrir. Que tengan cuidado de no replicar las cosas que tanto dañaron a Puebla”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla