Acusan a constructores de vivienda evadir donación de áreas verdes

El director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, Juan Carlos Olmedo Molina, acusó que integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) buscan “evadir” la donación de áreas verdes al municipio, en la construcción de proyectos inmobiliarios.

El gremio recurre a argumentos legales para no otorgar el 20% de construcción a espacios públicos, como lo estipula la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas, “destinan lo que quieren y cuando quieren”, denunció el funcionario municipal.

Durante comisiones del Cabildo, Olmedo Molina aseguró que la Canadevi ejerce “presiones” para continuar con sus desarrollos inmobiliarios y agilizar las autorizaciones por parte del Ayuntamiento.

“Ellos traen el chip, no sé desde cuándo y no sé quién se los metió, que ya no tienen que donar y ahora sus proyectos vienen con destino de suelo y destinan lo que quieren y cuando quieren; yo no estoy de acuerdo con eso, va a causar mucho ruido, porque la Cámara va a hacer mucha presión”

Juan Carlos Olmedo Molina

Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla