Acusan a Leopoldo de Lara de ensuciar peatonalización en Barrio de Santiago

El presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, acusó al expriista, Julio Leopoldo de Lara Varela, de liderar a un grupo de inconformes y de «ensuciar» el proyecto de peatonalización para obtener un beneficio personal, ante el presunto amparo interpuesto por los habitantes del Barrio de Santiago.

Lo anterior, luego de que Leopoldo de Lara expusiera que el juez que atendió las quejas ciudadanas admitió un trámite de suspensión para esta obra, que contempla la peatonalización de la 21 Sur, entre la 9 y 13 Poniente, frente a la Upaep.

En respuesta, Domínguez Sánchez puntualizó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación formal por parte de las autoridades, por lo que recalcó que no hay ningún impedimento para que el Ayuntamiento comience con los trabajos en la zona.

Asimismo, dijo que es incongruente que el expriista busque politizar esta situación cuando hace dos años se acercó al gobierno municipal para «obtener contratos«.

«Si este cuate quiere afectar al Barrio de Santiago, mejor que diga cuál es su interés personal que tiene atrás para este tema» Adán Domínguez Sánchez

No obstante, mencionó que en caso de que no se lleve a cabo este proyecto, el único afectado será el Barrio de Santiago por no obtener mejoras en las vialidades.

Finalmente, Adán Domínguez mencionó que actualmente el Ayuntamiento se encuentra socializando esta obra de peatonalización, que comprende la rehabilitación de la 9, 11 y 13 Poniente, de la 15 a la 23 Sur.

Cabe resaltar que este 22 y 24 de febrero se realizó las primeras pruebas piloto de peatonalización en el Barrio de Santiago, en un horario de 7:00 a 22:00 horas, donde se recabarán las opiniones de los peatones, habitantes y comerciantes.

