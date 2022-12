Acusan al Instituto Poblano de la Juventud de corrupción y exclusión

A pesar de que el Instituto Poblano de la Juventud (IPJ) informó que la activista Zavine Magadán Pérez obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2022, en la Categoría B de Igualdad y Perspectiva de Género, éste le fue negado.

Así lo denunció la organización REDefine Puebla, quién a través de redes sociales señaló que la joven no pudo acceder a las instalaciones para obtener su reconocimiento, y pidió a la dependencia transparentar el proceso de premiación.

También documentó una serie de irregularidades antes del evento, como negarle la entrada a los acompañantes de los galardonados y realizar cambios en los premios de último momento, sin notificar a los asistentes.

La afectada, y vocera de la organización REDefine Puebla, Magadán Pérez, señaló que, de manera extraoficial, le informaron que su premio sería entregado a otra persona y posteriormente se comunicarían con ella para explicarle los motivos de la rectificación.

«En este momento me notifican que ya hay otra ganadora para mi categoría, no me dejan pasar al instituto. Me dicen que llegue el día 15 y que ese día me pueden dar una explicación»

Magadán Pérez

Vocera de REDefine Puebla