Acusan desinformación sobre cancelación del plebiscito en La Libertad

Por Alexis Lira Reyes

Un grupo de vecinos de la junta auxiliar La Libertad se dijo inconforme por la cancelación de las elecciones extraordinarias y señaló que hubo desinformación, así como poca difusión de la anulación de la jornada electoral.

El sábado, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) canceló el plebiscito en dicha junta auxiliar, lo que ratificó el triunfo Juan Carlos Rodríguez Victoria, de la planilla “Contigo por La Libertad”.

Este domingo, El Ciudadano México constató que, a pesar de la resolución, varios habitantes de la junta auxiliar acudieron desde las 8:00 horas a la escuela primaria Presidente Manuel Ávila Camacho, para ir a votar, aunque no hubo casillas por la anulación del proceso.

Fue Jazmín y su pareja, vecinos del lugar, quienes se presentaron a ejercer su voto porque no encontraron una fuente oficial en redes sociales que les confirmara la cancelación de los comicios.

“Formalmente nadie nos avisó, pensamos que seguían adelante las elecciones, en algunos grupos de WhatsApp circuló un acuerdo, pero no era oficial, también hubo otro del alcalde saliente despidiéndose, pero no de que se iban a cancelar, nosotros no estábamos de acuerdo, nosotros queríamos votar”