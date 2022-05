Acusan falta de atención al Instituto Oriente en agresión a alumno; escuela lo desmiente

Tras una denuncia en contra del Instituto Oriente por no dar solución a la agresión que sufrió un menor de bachillerato, quien fue atacado por 15 alumnos, la escuela aseguró que sí atendió el caso y castigó a los responsables.

A través de redes sociales, la madre del menor denunció a la institución por “dar largas” a un caso de abuso físico que sucedió el pasado 6 de abril en la escuela, en donde un adolescente fue golpeado por sus compañeros.

La mujer explicó que, entre 10 y 15 alumnos, agredieron y patearon a su hijo que se encontraba tirado en el piso cubriéndose el rostro, mientras le decían: “que pida perdón de rodillas”.

La víctima, comentó, llamó por su celular a sus padres, quienes llegaron inmediatamente, no obstante, acusó que la institución no les permitió la entrada.

“Cuando finalmente entramos me dolió el alma ver a mi hijo con golpes en el tórax, espalda, cara y un derrame ocular izquierdo”, expresó.

Ante esto, denunció a la escuela por actuar con “impunidad” y no atender el caso, por lo que dejó de mandar a las aulas al menor: “¿cómo lo voy a mandar si va a estar cara a cara con sus agresores?”, añadió.

La madre indicó que interpuso una denuncia ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Oriente, este último, dijo, ha dado una respuesta “casi nula”.

Instituto Oriente afirma que sí atendió el caso

A través de un comunicado, el Instituto Oriente confirmó que el hecho sí sucedió, el cual fue atendido y sancionado “de acuerdo con los protocolos que para el efecto existen en el Instituto Oriente”.

No obstante, precisó que sólo estuvieron involucrados tres alumnos y no 15 como lo acusaron los padres de familia. Asimismo, desmintió que se le haya negado el acceso a la escuela a los tutores y que los agresores sigan yendo a la escuela.

“Es falso que los directivos hacen como si no pasara nada y den largas para que los papás del alumno agredido se cansen, desistan y terminen por cambiar a su hijo de escuela. Es falso que a dichos papás se les haya tratado como alumnos (sic) de segunda y sólo importe el compadrazgo”, indicó el comunicado.

La institución comentó que se realizaron las averiguaciones correspondientes a través de entrevistas con los alumnos, se analizaron evidencias y se escuchó la opinión del Comité de Convivencia Escolar.

Nuestros alumnos “no son criminales”

Sobre los señalamientos, respecto a la existencia de una banda que golpeaba constantemente a los alumnos, la institución ubicada en la capital poblana refirió que sus estudiantes no son “criminales”.

Si bien, la escuela no precisó qué tipo de sanciones emitió en contra de los agresores, señaló que fueron las contempladas en el “Manual de Convivencia”.

“Pero, salvo los casos expresamente contemplados en la ley, eso no implica meterlos a la cárcel o acabar con sus vidas. Las sanciones se rigen por el propósito de ayudar a todos a crecer y a ser mejores personas, no por el ánimo de venganza”, señaló.

Refirió que está colaborando para aportar todas las pruebas requeridas a las autoridades sobre el caso, el cual, indicó, se resolverá ante las autoridades pertinentes y “no se litigará en el tribunal de las redes sociales”.

Barbosa pide a SEP que investigue y castigue a los responsables

Esta mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, así como a su similar estatal, a intervenir en el caso.

En videoconferencia, refirió que el hecho debe investigarse, ya que esas acciones son consideradas como delitos.

🔴 #EnVivo | @MBarbosaMX dice que son delitos los actos de bullying al interior de las escuelas. Pide al titular de la @SEPGobPue tomar cartas en el asunto. Esto, tras actos registrados en el Instituto Oriente donde hay una presunta banda dedicada a agredir a compañeros pic.twitter.com/KBfrcJWX26 — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) May 27, 2022

“Esos ya son delitos, no porque se cometan en una escuela, no porque sean menores de edad, no porque sean bajo las condiciones de esas formas de comportamiento, de novatadas, de esas cosas así, se exime de cometer inclusive delitos”, comentó.

En tanto al Instituto Oriente, los llamó a asumir su responsabilidad y de ser posible que expulse a los alumnos agresores.

A los padres de familia les pidió seguir con la denuncia para que se aclaren los hechos y se emitan responsabilidades.

Foto: Agencia Enfoque

