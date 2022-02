Adjudica Eduardo Rivera a CFE cortes a locales “colgados” en Mercado 5 de Mayo

Por Alexis Lira Reyes

Tras la protesta de un grupo de vendedores del mercado 5 de Mayo por el corte de la luz eléctrica, el alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez, afirmó que el Ayuntamiento sí pagó el servicio, pero hubo algunos trabajadores que “se colgaron”, por tal, la suspensión sólo fue en una zona.

La mañana del jueves pasado, locatarios del mercado se manifestaron en el zócalo capitalino, pues culparon a la Comuna del corte de luz, toda vez que es ésta es la responsable de pagarla con la cuota de los vendedores.

En entrevista este viernes, el edil poblano indicó que se identificaron a algunos locatarios que no estaban pagando la luz, lo cual provocó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les cancelara el servicio.

“Nosotros no cortamos la luz, fue CFE. Los que se colgaron de manera indebida y no pagaron algunos locatarios fueron los vendedores y muestra de ello es que no todos son afectados»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente municipal de Puebla