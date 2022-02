Adolfo Alatriste exhibe en el Congreso que exhortos son infructuosos 

Para el diputado priista Adolfo Alatriste Cantú, los exhortos no tienen un peso real en el trabajo legislativo, pues lo que se solicita en cada oficio no es de carácter obligatorio.

El también presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, entró en disidencia con la diputada Mónica Silva Ruiz (PT), quien pidió modificar la redacción de la propuesta que presentó la diputada Eliana Angélica Cervantes González (Morena), el 13 de octubre de 2021.

La propuesta buscaba la certificación de los servidores públicos municipales en los 217 municipios, aunque en principio sólo contemplaba la contratación del servicio, lo que podría ocasionar problemas en los municipios.

Mónica Silva dijo que, al suscribir convenios de colaboración con Entidades de Certificación y Evaluación Competencias, los cursos tendrían que realizarse de forma obligatoria; sin embargo, la obtención de estos documentos es costosa para los ayuntamientos.

Sin embargo, el diputado señaló que no eran necesarias las modificaciones y que no tenían que ser tan técnicos, porque no se trataba de una iniciativa de ley.

“Esto sólo es un exhorto, no es a fuerza que lo vayan a hacer los ayuntamientos”, y “el exhorto iba bien, se le exhorta hasta a los policías, aquí nos estamos yendo muy metódicos, solamente se hacen recomendaciones” fueron algunas de las frases que pronunció Adolfo Alatriste durante la sesión.

Con el cambio, las autoridades municipales pueden dar a conocer que existe la posibilidad de capacitarse y certificarse, y aquellos burócratas interesados tendrán que pagar por ello; no obstante, Adolfo Alatriste defendió que las modificaciones eran innecesarias, al no tratarse de una ley.

“Yo lo deje así porque es un exhorto, no estamos haciendo una ley ni nada. Y si, tiene un costo, yo lo expuse, pero es un exhorto no es que lo vayan a hacer los ayuntamientos. Yo expuse todas esas cosas y dijeron ‘son exhortos, pásalo’, ya lo habíamos analizado antes”. Adolfo Alatriste Cantú

Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales

Por su parte, el diputado Eduardo Castillo López coincidió en que en este momento tendrían que limitarse a la promoción, pues los exhortos suelen tomarse en cuenta, en función del alcance que tengan las autoridades competentes.

Durante el primer periodo del primer año legislativo de la LXI Legislatura, Adolfo Alatriste Cantú no presentó ninguna iniciativa, y los exhortos de los que formó parte, fueron impulsados por toda la bancada del PRI.

Esta comisión, al igual que otras al interior del Congreso del estado, realiza revisiones tardías a las propuestas que son llevadas al pleno, pues en la sesión de este miércoles desahogaron asuntos que fueron presentados desde hace cuatro meses.

