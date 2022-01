Adultos mayores de Puebla reciben pensión del Bienestar Federal

Adultos mayores hicieron largas filas en inmediaciones del Palacio Federal, ubicado en la avenida 16 de Septiembre, para recibir por primera vez su pago de la pensión de Bienestar.

Este lunes 3 de enero, personas de la tercera edad concluyeron su registro para ser acreedores del apoyo otorgado por el gobierno de la República.

Los interesados tuvieron que cumplir una serie de requisitos, entre ellos, tener más de 65 años, o en su defecto haberlos cumplido en 2021. Además, debían llenar un preregistro en la Secretaría de Bienestar Federal.

Los beneficiados deberán presentar el folio de preregistro, tres copias del INE, una copia del CURP actualizada, comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) en original y copia, así como el acta de nacimiento en original y copia.

Decenas de adultos mayores, como Luis Genaro, José Lamberto Ramos y Carmen Vázquez fueron a concluir su proceso y recibir su apoyo por 3 mil 800 pesos mensuales.

“Mucho o poco, lo que nos vayan a dar es magnífico para personas de la tercera edad como yo”, mencionó José Lamberto, quien explicó que utilizará ese dinero para apoyar de manera económica a sus hijos, pues considera que es una carga para ellos.

Por su parte, Luis Genero destacó que el proceso es rápido, pero señaló que las personas encargadas de la logística no les informaron qué documentos debían llevar.

“El tiempo que tardé fue muy poco, pero la logística no está bien, no nos dicen correctamente qué documentos debemos traer, a mí me hicieron correr varias veces”, comentó.

Afirmó que estos programas son buenas medidas del gobierno federal para apoyar a los adultos mayores, quienes, en algunos casos, no tienen un ingreso fijo.

Por otra parte, Carmen Vázquez declaró que inició su proceso hace un año, pero no ha podido concluirlo por estar en silla de ruedas, por ello dijo que recibiría una visita en su casa para terminar el trámite.

Sin embargo, eso nunca sucedió, por lo que ahora, con ayuda de sus vecinos, acudió a finalizar el registro.

«Yo no puedo salir mucho a la calle, no tengo hijos o alguien que me ayude a salir, me quedé esperando la visita, pero si sigo esperando no voy a recibir mi apoyo», explicó.

Carmen Vázquez

Beneficiada