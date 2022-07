Advierte Ayuntamiento presencia policiaca y decomiso a vendedores ambulantes del Centro

A tres días de protestas por parte de vendedores ambulantes, quiénes exigen permiso para trabajar en el Centro Histórico, el Ayuntamiento de Puebla advirtió decomisos de mercancía para quienes insistan en instalar sus puestos.

Desde el pasado 5 de julio, los comerciantes salieron a las calles para demandar permisos, a lo cual el gobierno municipal desplegó un operativo policial. El hecho creció y el pasado 7 de julio causó un conato de pleito entre ambulantes y efectivos.

En entrevista esta mañana, el gerente del Ayuntamiento, Adán Domínguez Sánchez, remarcó que no habrá negociaciones con los vendedores, por lo que habrá retiro de mercancía a quiénes pretendan instalar sus puestos.

«La ley no se negocia, así como ellos piden su derecho a trabajar, los comerciantes que tienen sus locales también tienen derecho a trabajar, los peatones tienen derecho a caminar de manera segura (…) las calles son de todos, no son de los franeleros, no son de los ambulantes, de los servidores públicos, son de todos»

Adán Domínguez Sánchez

Gerente del Ayuntamiento