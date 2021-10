Advierte Díaz de Rivera que investigará venta de candidaturas en el PAN Puebla

La campaña por la presidencia del partido es de propuestas y «vamos a llegar hasta las últimas consecuencias» en la posible venta de candidaturas de comicios pasados, señaló la candidata a la dirigencia estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera.

Ante las declaraciones que ha hecho en sus mensajes hacía la militancia, la candidata reiteró que el tema de la guerra sucia no es relevante para la fórmula, ya que cuentan con el voto de los panistas, no hay deudas pendientes y es imposible que el equipo contrario impugne a su planilla.

Precisó que una vez que se gane, será desde la dirigencia que se persigan todas las inconsistencias que se registraron durante la campaña y que se han denunciado, mediante testimonios al interior del PAN en Puebla.

Al ser cuestionados en su rueda de prensa sobre los juicios de inconformidad promovidos por ambas candidatas, mismo que se encuentran publicados en los Estrados Electrónicos de la Comisión Estatal Organizadora de la Elección 2021, Marcos Castro señaló que una de las inconformidades es por el pago de cuotas.

«No hay un solo elemento más en todo el estado en dónde el Comité Estatal haya solicitado una invitación para que se pagaran las cuotas, excepto Puebla capital. Pareciera que es un tema dirigido» Augusta Díaz de Rivera

Sin decir nombres, denunció que hay un miembro del grupo contrario que tampoco ha pagado sus cuotas y jamás pidió la carta de salvedad en el Comité Municipal de Tlatlauquitepec, por lo que también solicitaron la revisión del caso.

Por el tema de Tlatlauquitepec, explicó que en la convocatoria se piden dos documentos para el tema de cuotas: la carta de salvedad de derechos y la carta de no adeudos. En este caso, el primer documento no fue expedido por el área municipal, por lo que no está debidamente registrado.

Añadió, el mecanismo de operación es que el Comité Nacional le informe al Comité Estatal cuál es la cuenta analizada y luego se informa al Comité Municipal al respecto.

“El Comité Municipal nunca se enteró que había una cuenta. Falta de información o bloqueo de información. Lo que están haciendo es que todos los miembros de la planilla, según lo que nosotros vemos, es que los están avalando y le están dando carta de salvedad de derechos desde el Comité Estatal, cosa que no debe ser, la tienen que pedir al Comité Municipal» Augusta Díaz de Rivera

Pidió al otro equipo que no se falsee la información con la militancia, ni en medios de comunicación, ya que el comité actual de Tlatlauquitepec reveló que no se expidió ninguna carta de salvedad de derechos.

“Han notificado una carta de una tesorera que dice que tiene ya pagadas sus cuotas el ex presidente municipal, pero esa ex tesorera es alguien de hace ocho o nueve años. Nosotros estamos pidiendo que se revisen esos temas” Augusta Díaz de Rivera

Sumó a sus denuncias que la planilla contraria opera desde el Comité Estatal del PAN, quienes incluso utilizan los autos institucionales para promover a Genoveva Huerta, tema por el cual podrían presentar otro juicio de inconformidad.

Impugnan paridad de género

Otros de los temas por los cuales presentaron el recurso de inconformidad son la conformación de la planilla contraria con miembros que provenían de otros partidos políticos y un tema de paridad de género.

«Aquí se cambió el género de manera original por un tema de convocatoria, que fue solamente para mujeres, y la candidatura que encabeza el otro equipo tiene más hombres que mujeres. Es un tema que estamos pidiendo que se revise»

Apoyan a Augusta

Antes del discurso de la candidata a la presidencia del PAN en Puebla, Augusta Díaz de Rivera, se dio lectura a los 31 expresidentes municipales así como a los exdiputados locales y exdiputados federales y exsenadores que se sumaron al proyecto de la panista, entre los que destacan los exediles de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y Jesús Zaldívar.

Al evento acudieron algunos exalcades como Pedro Barojas Gutiérrez, de Palmar de Bravo, conocido como uno de los primeros presos políticos del exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle; Salvador Escobedo, de Atlixco; la diputada federal Ana Teresa Aranda, el exsenador Francisco Antonio Fraile García y la exdiputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros.

