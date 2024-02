Advierten denuncia contra Néstor Camarillo por Violencia política

La expriista Sandra Montalvo Domínguez advirtió que denunciará al dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Néstor Camarillo Medina, por supuesta violencia política de género al “bloquear” sus aspiraciones a una candidatura.

En entrevista, la hoy vocera de Morena acusó a Néstor Camarillo de minimizar su perfil, excluirla y priorizar el “cacicazgo” en la región de Cuetzalan, municipio por el que buscaba la candidatura a presidenta municipal.

«Él se encargó en todo momento de bloquear mis aspiraciones políticas en su momento, me invisibilizó y eso también forma parte de violencia política, un dirigente que no te permite el diálogo, no te incluye, no da el valor a tu legítima aspiración».

Sandra Montalvo Domínguez

Vocera de Morena