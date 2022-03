Afirma AMLO que detención de “El Bronco” es asunto de autoridades de Nuevo León

Por Redacción El Ciudadano México

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó esta mañana que la detención de Jaime Rodríguez Calderón, «El Bronco», exgobernador de Nuevo León, es un asunto de las autoridades estatales.

El presidente mencionó que las autoridades estatales deben informar bien sobre las causas de la detención, y recordó que la ley no se debe utilizar para venganzas y al mismo tiempo no debe haber impunidad.

“No se debe utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad; se debe informar cuáles fueron las causas, presentar las pruebas y transparentar todo”. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

El mandatario agregó que no le gustó que le hayan tomado fotos al exgobernador, al ser un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad. «Lo que no me gustó, y eso lo digo, porque creo afecta la dignidad de las personas fueron las fotos que le tomaron, eso no», señaló.

“Ojalá no vuelva a suceder” dijo el presidente sobre la difusión de las fotografías de Rodríguez Calderón.

Rodríguez Calderón fue detenido la tarde del martes 15 de marzo el municipio de General Terán por personal de la Fiscalía General de Justicia, acusado de desviar recursos para recolectar firmas para obtener su registro como candidato presidencial en 2018.

Posteriormente, el exmandatario fue trasladado al penal de Apodaca, donde enfrentará un proceso por delitos electorales.

Lamenta asesinato de periodista

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del periodista Armando Linares López, ocurrido en Michoacán, y envió un abrazo a sus familiares.

Tras asegurar que ya se estaba realizando la investigación, el mandatario rechazó que los asesinatos de periodistas se traten de crímenes de estado.

“Nosotros nunca vamos a mandar a matar a nadie, cero impunidad”. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Linares López, periodista y director del portal Monitor, fue asesinado dentro de su domicilio en el municipio de Zitácuaro.

De acuerdo con el López Obrador, Linares López no aceptó la protección a periodistas.

El mandatario informó que mañana el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presentará un informe sobre el avance de las investigaciones acerca de los crímenes contra periodistas.

“Dos cosas les adelanto: una que no son crímenes de Estado, nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie, ya no es el tiempo del mátalos en caliente; segundo, cero impunidad, y vamos a profundizar mañana sobre estos temas. Mi abrazo a los familiares y amigos de este periodista asesinado”. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

El mandatario aseguró que su gobierno se está aplicando en proteger a los ciudadanos, a los defensores de derechos humanos y periodistas.

Recordó que cuando se desató la violencia, durante el gobierno de Felipe Calderón, imperaba la impunidad, no había planes de búsqueda de desaparecidos ni programa de protección a periodistas.

Y acusó que bandas de delincuentes, surgidos en el periodo neoliberal, han asesinado a los periodistas y que en el antiguo régimen “callaron como momias”.

La semana pasada, el Parlamento Europeo condenó los asesinatos y condiciones de violencia que viven los periodistas en México y pidió que estos crímenes se investiguen de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial.

Durante su mañanera, el presidente reiteró que el Parlamento Europeo y “mercenarios” usan los asesinatos de periodistas para golpear a su gobierno.

Con información de La Razón México

Fotos: Presidencia de La República

