Afirma AMLO que “diputados traicionaron a México” al no aprobar la Reforma Eléctrica

Tras no aprobarse la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que un grupo de legisladores cometieron una traición a México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente agregó que era lamentable lo que sucedió ayer, aunque señaló que tampoco era extraño, porque así ha sucedido en otros tiempos, al señalar que los conservadores siempre han apoyado los intereses extranjeros contra el interés nacional.

Sin embargo, López Obrador enfatizó que continuará defendiendo el petróleo y la industria eléctrica. «Esto no termina, esto apenas comienza», señaló.

Comentó que ya se tiene una iniciativa para proteger el litio. «Hoy en la Cámara se va a discutir para nacionalizar el litio y que sólo se use para beneficio del desarrollo nacional».

El mandatario hizo un llamado a los legisladores y a los senadores, para que se proteja el litio y se empiece a estructurar la CFE, ya que va manejar todo lo que tiene que ver con el litio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, pese al rechazo de su iniciativa de Reforma Eléctrica, enviará al Congreso de la Unión las ya anunciadas en materia electoral y sobre la Guardia Nacional.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que en esos casos la oposición, conforme un bloque con el que esas iniciativas puedan ser rechazadas.

“Claro que sí, es que es un asunto de principios (…) es que hay que hacerlo, no es: ganar, ganar, ganar y ganar, no pues así vamos a comprarlos o para no decirlo tan fuerte, vamos a cooptarlos y se logra sin problema, hay elecciones que les gustaría cambiar por votos”.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México