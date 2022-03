Afirma Barbosa Huerta que instalarán alarmas sísmicas al sur del estado de Puebla

El proyecto para instalar una red de alertas sísmicas al sur de la entidad poblana sigue en pie, a pesar del alto costo que representa, así lo afirmó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal indicó que Puebla necesita contar con este tipo de alertas al sur del estado, pues es la zona con más incidencia.

Refirió que el proyecto, anunciado al inicio de su administración, cuesta “cientos de millones de pesos”; sin embargo, dijo, no será un impedimento para que se instalen.

“No me aparto de meter la alerta sísmica en toda la parte sur del estado, como lo anuncié, es un compromiso cuesta cientos de millones, sí, pero lo haremos, estamos cumpliendo (…), no puede ser que no haya alarma sísmica, no quiero que Puebla no tenga alerta sísmica en la parte sur de más riesgo”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla