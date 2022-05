Afirma Barbosa que a la Comuna de Puebla “le sobra dinero” para remunicipalizar el agua

El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que al Ayuntamiento de Puebla “le sobra dinero” para asumir la responsabilidad del servicio del agua potable en la capital.

En conferencia virtual, el mandatario señaló que esto no es un asunto “imposible” de cumplir financieramente, por lo que exigió al alcalde Eduardo Rivera Pérez hacerse responsable del servicio.

🔴 #EnVivo | @MBarbosaMX asegura que el @PueblaAyto tiene los recursos suficientes para solucionar el problema del servicio de agua potable pic.twitter.com/YeHhWEZ8aQ — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) May 18, 2022

“Le sobra dinero al Ayuntamiento para cubrir los temas municipales, le sobra, que se haga cargo del agua no es un asunto imposible de asumir financieramente, todos los días cuesta el manejo del agua (…) No, feliz el Ayuntamiento de Puebla de que ellos no tengan nada que ver con la prestación del servicio del agua”, manifestó.

Lo anterior, luego de que Rivera Pérez señaló que remunicipalizar el servicio de agua potable “ahorcaría” las finanzas de su gobierno, debido a que también se asumirán las deudas que tiene el organismo operador del agua, concesionado a la empresa Agua de Puebla.

Remunicipalizar el agua, “hasta que haya condiciones”

El titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que el servicio del agua no se devolverá al municipio hasta que no haya las “condiciones” adecuadas.

“Le diría al alcalde que no se preocupe, pero que asuma su responsabilidad no vamos a crear una entrega del manejo del agua sin que haya condiciones para que sea un manejo viable”, expresó.

Explicó que hay una deuda antigua por parte del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) antes de que la concesión fuera entregada a Agua de Puebla, la cual, recordó, la entregó el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

No obstante, Barbosa Huerta afirmó que su gobierno es el que está subsidiando la deuda de dicho organismo operador.

Asimismo, recriminó a la exedil Claudia Rivera Vivanco de haber afirmado que su gobierno pagó la deuda y que por eso hay condiciones de asumir el servicio: “Y lo de Claudia Rivera que pagó la deuda y por eso puede hacerse cargo (…) pago parece que 300 millones y ese eslogan de campaña: ¡pague la deuda, pague la deuda¡, ¡y no hice nada, y no hice nada!”.

Te puede interesar: Comuna rehabilitaría calles del Centro Histórico aún sin Agua de Puebla

Fotos: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com