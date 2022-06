Afirma Barbosa respeto del gobierno estatal a vida interna empresarial

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta afirmó que su administración no se involucrará en la vida interna de las organizaciones y cámaras empresariales, a quien dijo, respeta sus acciones y decisiones.

Previo al proceso de renovación de la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE), el mandatario negó apadrinar a la aspirante Olga Méndez Juárez, quien anteriormente fuera la presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

“Yo sería muy mal padrino para ese cargo, créanme, yo no sé sí lo dijo o no Olga, no creo que lo haya dicho mi amiga porque es una mujer muy inteligente, sería muy mal padrino para ese cargo ¿qué no lo sabe?”

A su vez, Barbosa Huerta aseguró que su gobierno respeta las decisiones y acciones de las diferentes organizaciones empresariales de la entidad.

Finalmente, agregó que él no se involucrará en los procesos de renovación de las dirigencias de estas organizaciones.

“Yo respetaré todas las acciones y decisiones de las cámaras aunque no sean cercanos a mi gobierno, así de simple, yo no me meto en la vida interna de ellos, son organizaciones privadas que su vida interna ellos la definen, yo no me meto en ninguna decisión de su vida interna de estas cámaras”

Miguel Barbosa Huerta