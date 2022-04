Afirma Educación que los uniformes no deben condicionar asistencia escolar

En Puebla, las escuelas no deben negar la entrada a los alumnos que no porten uniforme escolar, indicó el secretario de Educación estatal, Melitón Lozano Pérez, quien refirió que el cubrebocas sí es una medida obligatoria para este regreso a clases presenciales en su totalidad

El funcionario estatal dio a conocer que este lunes 25 de abril significó el regreso de un millón 647 mil 401 estudiantes poblanos a las aulas, además, más de 14 mil instituciones privadas y públicas se reincorporaron al sistema presencial.

No obstante, indicó que hubo diferentes reportes por parte de los padres de familia, quienes acusaron que algunas escuelas de educación básica y media superior no dejaron entrar a los alumnos porque no portaban el uniforme, aspecto que fue corregido de inmediato.

“Hoy recibí un conjunto de reportes donde me dicen en tal escuela no les permitieron la entrada, porque no llevaban uniforme, inmediatamente el director de nivel se comunica con el director y le instruye que por favor favorezca el ingreso independiente, si lleva uniforme o no, porque en este momento no podemos limitar el acceso a la educación, por la forma en cómo va vestida, se privilegia el aprendizaje”. Melitón Lozano Pérez

Secretario de Educación estatal

Otro de los reportes más comunes, agregó, fue que algunas escuelas privadas no abrieron sus puertas este lunes, lo que llevó al personal de la dependencia a ponerse en contacto con estos centros educativos.

El regreso a clases no fue “improvisado”

El secretario Melitón Lozano Pérez celebró el regreso a las aulas al cien por ciento, luego de haberse interrumpido dos años por la pandemia de covid-19, y refirió que no se dio de manera improvisada, toda vez que hubo una planeación previa con los maestros y directivos.

Esto llevó a hacer obligatorio el uso de cubrebocas en todo el personal y el alumnado, así como privilegiar los espacios abiertos y ventilados para llevar a cabo las actividades escolares.

Asimismo, dio a conocer que se están implementando acciones para ponerse en contacto con los alumnos que con comunicación inexistente que abandonaron la escuela tras la pandemia.

Lozano Pérez adelantó que el próximo viernes informará sobre las conclusiones de esta primera semana de clases presenciales en el estado de Puebla.

Foto: Agencia Enfoque

