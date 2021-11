Afirma Sheinbaum disminución de 41% en delitos en la CDMX, en su gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador incentivó a participar y comprar cachitos para el sorteo del 5 de diciembre porque “todas las utilidades son para obras de bienestar, de desarrollo, en beneficio del pueblo”, también extendió su invitación a todo el pueblo para que mañana, a las 17:00 horas, asistan al Zócalo a una reunión masiva por su tercer año de gobierno.

Claudia Sheinbaum agradeció a López Obrador, a Marcelo Ebrard y a Alejandro Encinas por estar presentes para el informe sobre seguridad en la Ciudad de México. La jefa de Gobierno mencionó que en la CDMX disminuyeron los delitos de alto impacto en 41% entre 2019 y 2021. Sheinbaum añadió que en el gobierno de Miguel Ángel Mancera se incrementaron los homicidios en la Ciudad de México, pero a partir de 2019 se logró una reducción. Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa son las alcaldías con más homicidios, refirió.

🔴 #EnVivo | Sigue la conferencia del presidente @lopezobrador_. Hoy desde el edificio del Antiguo Ayuntamiento en Ciudad de México #ConferenciaPresidente https://t.co/cylnJaDixg — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) November 30, 2021

También destacó acciones a favor de los policías capitalinos y una coordinación con las Secretarías de Estado en materia de seguridad. “Vamos muy bien”, dijo Sheinbaum al destacar la vacunación contra covid-19 en la CDMX. Destacó el impulso a la economía en medio de la pandemia y del programa Internet para todos.

El secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, destacó la presencia de Sheinbaum a las mesas de seguridad, en las que ha participado en 99.4%. Sobre la incidencia delictiva, dijo que todos los delitos en la Ciudad de México están a la baja. Los secuestros, en su gran mayoría, son exprés.

La Ciudad de México ocupó el lugar 10 a nivel nacional en homicidios dolosos y las alcaldías con más incidencia delictiva son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán, precisó Sandoval.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, señaló que la actualización de medicamentos “ha sido reforzada” con la Sedena, Marina, Guardia Nacional y Segalmex. Destaca la liberación de más de mil 459 millones de piezas y la distribución.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que se abrió la semana con un incremento de 4%. A pesar de que la tercera ola de coronavirus fue más grande que la segunda, en cantidad de hospitalizaciones fue menor. Sobre la variante Ómicron, López-Gatell dijo que existe una “deformación” de las declaraciones del director de la OMS. «La variante ómicron no ha demostrado ser más virulenta ni más transmisible, y de momento no se ha detectado que cause enfermedad más grave», mencionó.

Delfina Gómez, secretaria de Educación, informó que en el regreso a clases presenciales se han abierto más 197 mil escuelas, han regresado más de 23 millones de alumnos y más de un millón de trabajadores de la educación. Agradeció a la comunidad escolar por el esfuerzo para el regreso a clases y hace un llamado a seguirse cuidando.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo tener la instrucción de acelerar el paso para contribuir a la recuperación económica. Informó que ayer tuvo la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita y comunicó que habrá inversiones con ese país.

Margarita González Saravia, titular de la Lotería Nacional, volvió a invitar a la población a participar en el sorteo del próximo 5 de diciembre para ganarse una casa en la playa Espíritu, Sinaloa, así como 5 millones de pesos, entre otros premios.

