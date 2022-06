Afirman víctimas del desplome de elevador en el IMSS que sí sucedió

Personal médico herido por el desplome de un elevador en el Hospital General de Zona Número 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social de La Margarita afirmaron que el siniestro sí sucedió, a pesar de que el IMSS negará el hecho.

El día de ayer, viernes 24 de junio se reportó por la mañana el desplome de uno de los elevadores de la clínica médica ubicada en la unidad habitacional de La Margarita al suroriente de la ciudad de Puebla, al respecto, el IMSS negó la existencia de heridos por este hecho, pues desmintieron el suceso.

Sin embargo, en redes sociales han circulado algunas imágenes en las que se muestra a personal médico intentando abrir las puertas del elevador las cuales se ven afectadas después del desplome, a su vez, se pueden observar personas al interior del elevador.

Algunos testigos refieren que el elevador en el que ocurrió el siniestro fue uno de los que se encuentran en medio del hospital, el cual estaba ascendiendo a las plantas altas del hospital, sin embargo, se desplomó hasta llegar al sótano.

Víctimas son atendidas “por sus propios medios”

Por otra parte, los afectados, denunciaron que a pesar de ser trabajadores del hospital, tuvieron que “moverse por sus propios medios” para poder ser atendidos, pues muchos de ellos presentan algunas lesiones.

“Tuve un accidente en el elevador de dentro del hospital, se cayó, yo me tuve que ir por mis propios medios porque así me lo dan a entender, me moví por mis propios medios al Hospital de Ortopedia lesionada”, mencionó una de las afectadas.

En su mayoría, los afectados explicaron que presentaron lesiones lumbares por lo que solicitan a las autoridades del IMSS en Puebla respetar sus incapacidades y reponer los daños que sufrieron.

