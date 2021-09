Agobian al estado de Puebla los empleos sin prestaciones de ley

Por Abraham Reyes

En los últimos años Puebla se ha convertido en uno de los estados más importantes a nivel nacional; sin embargo, a pesar de su relevancia geográfica y económica, aún es una entidad con muchos retos en lo que refiere a bienestar y desarrollo y, sin duda, uno de los campos más complejos del estado es el del empleo, pues la cantidad de personas que viven de la economía informal es sumamente elevada.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) distingue dos categorías para entender la informalidad en términos económicos: la primera se refiere a la naturaleza de la unidad económica y hace referencia a producción de bienes y servicios que ocurre de forma no regulada, sin llevar registros de contabilidad básicos o que se da dentro de estructuras no formales; mientras que la segunda categoría es la perspectiva laboral y en ella entran quienes realizan trabajos que no están respaldados por la ley.

Así, para medir de forma objetiva el crecimiento de la economía y de sus diferentes sectores, el INEGI desarrolló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que se realiza cada trimestre y de libre acceso.

Impera informalidad

La posición de Puebla como entidad en la ENOE es sumamente alarmante, pues ocupa el cuarto lugar, con el 72.5 por ciento de personas laborando dentro de la economía informal, lo que está 17 puntos porcentuales por arriba de la media nacional.

Además, de acuerdo con las últimas cifras de la ENOE, el estado de Puebla se encuentra entre las primeras diez entidades con mayor número de personas económica activas en situaciones condiciones críticas de ocupación.

Además, como entidad, Puebla ocupa el cuarto lugar en informalidad laboral con un 74.4 por ciento, apenas por debajo de otros estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

De acuerdo a lo recabado por la ENOE, la mayor concentración de informalidad laboral se da en zonas rurales, pues en contraste la ciudad de Puebla tiene apenas un 31.2 por ciento de ciudadanos en este complejo sector.

Las estadísticas anteriores muestran que, aunque se podría hablar de que sí se han creado nuevos empleos dentro del estado, la mayoría de estos no cuentan con las prestaciones de ley o quienes los realizan reciben un sueldo igual o menor a un salario mínimo.

Es importante señalar que el crecimiento de la informalidad en términos económicos está sumamente relacionado con el inicio de la pandemia, pues como señala el INEGI en su informe: “México: Nuevas estadísticas de informalidad laboral”:

“La informalidad laboral disminuye en años de crecimiento económico y aumenta en periodos de crisis”

Finalmente, es importante señalar que en lo que refiere a la medición de informalidad laboral en términos de género, las Tasas de Condiciones Críticas de Ocupación son mayor de hombres (27.5 por ciento) que en mujeres (23 por ciento).

FOTO: DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM

