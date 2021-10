Agradece Barbosa apoyos federales para afectados por huracán Grace

Por Marisol Córdoba

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, al acompañar al presidente de la República en su gira de trabajo en la entidad poblana para verificar el balance en la entrega de apoyos a damnificados por el huracán Grace, aseveró que su gobierno trabaja afín al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario estatal agradeció la ayuda que se recibió la entidad del gobierno federal, para los damnificados del huracán Grace, esto durante la visita de López Obrador a Puebla.

«Yo agradezco la ayuda institucional que el gobierno de la República brinda a las personas afectadas en el estado de Puebla. Estamos en esta Sierra Norte de Puebla, de la cual usted, presidente, ha recorrido sus caminos en muchas ocasiones desde hace más de dos décadas y, desde luego que este año 2021 Puebla y estados del Pacífico, perdón, del Atlántico, el golfo, Veracruz, Hidalgo que, aunque no tiene como Puebla, costa, pero estamos muy pegados a toda la condición climática del golfo, hemos sido lastimados por desastres naturales y uno de ellos el Grace» Miguel Barbosa Huerta

Barbosa Huerta afirmó que su gobierno está al tanto de todos los programas que han puesto en marcha:

Entrega de apoyos en especie

Despensas y muchas otras cosas indispensables para quienes reciben una afectación de esta naturaleza

La reparación de caminos, que es una planeación muy amplia que hoy ponen en marcha en esta zona, caminos muy dañados, y desde luego las indemnizaciones a los afectados por las cosechas

«Y debo decir que también el gobierno del estado ha hecho lo suyo; puso en marcha de manera inmediata una respuesta a favor de quienes habían sufrido de este daño, estamos gastando más de 200 millones de pesos» Luis Miguel Barbosa Huerta

El mandatario poblano estuvo con AMLO en su visita por el estado por el tema del huracán Grace.

Entrega de materiales y kits de salud

Refirió que han entregado el material suficiente para la reparación de viviendas, de más de 20 mil viviendas, hemos entregado más de 20 mil despensas, kits de salud, diferentes elementos para poder generar mejores condiciones de vida de las personas afectadas.

Indicó que a los 15 días de que ocurrió este desastre no había caminos afectados. Perdón, no afectados, afectados están, no había comunidades incomunicadas y estamos ya también nosotros en el proceso de la realización de la obra civil de la parte a la que nosotros nos comprometimos.

» Ahí debo decir, señor presidente, que en esta zona el gobierno del estado ha estado trabajando en muchas carreteras que usted conoce» «En el 2020 hicimos 400 kilómetros de carreteras en Puebla y hoy estamos haciendo aquí en esta zona carreteras importantes, de Lázaro Cárdenas a Metlaltoyuca, usted conoce, ha recorrido toda esa sierra, la carretera de Pahuatlán a Xicotepec, vamos a hacer la de Hidalgo a Honey, y estamos haciendo muchas otras carreteras, la famosa serrana, interserrana, de Zacatlán a Cuetzalan, junto con los tramos que el gobierno federal hizo, nosotros la estamos cerrando, la estamos cerrando completamente» Miguel Barbosa Huerta

Refirió finalmente que está en marcha la indemnización a cosechas, son más de 40 mil hectáreas de cosechas que terminan en dos semanas, expuso.

Estamos con el presidente @lopezobrador_, vamos a seguir apoyando a quienes fueron afectados por el huracán, sin intermediarios, casa por casa. pic.twitter.com/lb7UYPucLE — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) October 3, 2021

Fotos: Humberto Aguilar/El Ciudadano

