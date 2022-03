Agradecimientos y peticiones al Señor de las Maravillas reafirman el milagro de la fe

Cientos de poblanos acudieron al Templo de Santa Mónica, para recibir las bendiciones de El Señor de las Maravillas en este viernes de Cuaresma, día en que la fe católica conmemora la tercera caída de Jesucristo.

Desde las 7:00 horas, los devotos visitaron el altar. La mayoría de ellos llevaba entre sus manos un ramo de flores, escapularios, cirios o veladoras. Algunos de estos objetos son entregados en ofrenda, otros son bendecidos para que la desventura no alcance a quienes los portan.

“La luz es para que no se olvide de nosotros. Le prendemos una veladora o un cirio y con eso tendrá pendiente lo que pedimos, de lo que hablamos”, señaló Carlos, un hombre que llegó desde otro estado para agradecer por un año más de vida.

La religión y el credo no conocen de edades, tampoco de demarcaciones, por eso es posible observar en la fila a niños, niñas, jóvenes, adultos, personas mayores, vecinos de la zona, visitantes de otros estados y turistas.

Protocolos sanitarios, en todo momento

Debido a la pandemia por covid-19, cada persona debe realizar el protocolo sanitario antes de ingresar al templo, aunque pueden pasar familias completas. Al salir, rocían sus cabezas con agua bendita, con la esperanza de que los deseos de su corazón se concreten.

Dar gracias, principal razón de las visitas

Las historias son variadas, pero la mayoría coinciden entre agradecimientos por todos los favores recibidos, bendiciones o milagros; así como realizar peticiones para conseguir trabajo, mejorar su situación económica, pero sobre todo salud.

“Yo tengo muchos problemas con uno de mis nietos y me acerco a él para que me ayude. Quiero salud para mi nieto, es alcohólico. El Señor de las Maravillas me ha ayudado en otras situaciones, y por eso lo vine a ver”, explicó entre lágrimas Josefina, una mujer mayor que espera una respuesta a sus oraciones y ver a su familia unida de nuevo.

Gabriela, en cambio, acudió para agradecer la oportunidad que le dio de permanecer más tiempo al lado de su hijo y seguir disfrutando la vida.

«No todo se trata de pedir, yo vine a agradecer. Estuve muy mal y tuvieron que operarme. Me dijeron que era de alto riesgo y que tal vez no saldría. Vine a pedirle por mi salud, y él me dejó quedarme con mi niño. Yo quiero pedirles a todos los que creen que no dejen de hacerlo, porque es real y estamos agradecidos» Compartió con emoción, Gabriela

Entre los que han visto el poder de su mano se encuentra Francisca, que a pesar de tener un diagnóstico por cáncer de ovario y un matrimonio a punto de derrumbarse, obtuvo la salud y las respuestas que con tanta devoción pidió.

«Vine y le presenté mi problema al Señor, puse mi enfermedad en sus manos y cuando llegó el momento de mi cirugía me operaron y gracias a Dios todo fue benigno. Por eso yo le agradezco porque salvó a mi familia. Mi matrimonio estaba a punto de deshacerse y el Señor me ayudó. Ayer cumplí 40 años de casada» Celebró Francisca

Los poblanos católicos acuden a la imagen del Señor de las Maravillas, que es una de la más veneradas en el estado./Fotos: Agencia Enfoque

Amor y fe sin distinciones

Tallada en madera y autor de varias leyendas sobre sus milagros, el Señor de la Maravillas es una de las imágenes más veneradas por poblanos y turistas que profesan la religión católica, nacionales y extranjeros, que se dan cita en la capital para participar en las actividades de Semana Santa.

Cabe recordar que hace dos años esta imagen participó en la última procesión de viernes Santo que se realizó previo a las restricciones por covid-19; y será el próximo 15 de abril cuando participe de nuevo en esta celebración.

