Agresión contra vendedor de chicharrines, en defensa propia: Segom

El secretario de Gobernación Municipal (Segom), Jorge Cruz Lepe, indicó que durante la actual administración han dado de baja a ocho inspectores de Vía Pública, por conductas “indebidas”, entre ellas aceptar sobornos, acoso y hostigamiento.

En entrevista se señaló que los elementos fueron cesados tras una investigación por la Contraloría municipal al no poder despedir “nada más porque sí”, sin embargo, advirtió que va a “depurar” el padrón de supervisores.

Lo anterior, en consecuencia, al uso excesivo de la fuerza contra un vendedor de chicharrines, por al menos siete inspectores, los cuales -asegura- actuaron en defensa propia y están bajo investigación de la Contraloría municipal.

Justificó que vigilar los protocolos de actuación “no es un tema fácil”, pues en las calles hay 160 elementos de Vía Pública que “vienen de diferentes partes”, sin embargo, reconoció que el Ayuntamiento contrató a personas que “no cumplen con el perfil”.

“Si alguien toma dinero, está acosando a alguna de las muchachas hostigando a alguien más, hay mucha gente, donde en plena trifulca se quita el chaleco y se echa a correr, esa gente, pues no está, no tiene el perfil, vamos a intentar ir depurando, porque se habla mucho de la pregunta directa, a cuanta gente se ha corrido, hay gente que yo no puedo correr nada más porque si”.

Jorge Cruz Lepe

Secretario de Gobernación Municipal