Ahora resulta que el corrupto se dice perseguido político: Barbosa

“Ahora resulta que quien comete delito de corrupción, cuando inician las investigaciones ya no es presunto delincuente, sino perseguido político”, dijo el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta durante la presentación de la Política Estatal Anticorrupción.

La corrupción, dijo, surge por un comportamiento humano del servidor público que busca beneficios o beneficiar a alguien o intereses, y “sin duda su combate ha sido una preocupación permanente (…) los que cometen corrupción son los desleales”.

Agregó que “comete corrupción el que llega tarde al trabajo, y el que no llega y oculta llegar, y el jefe que permite ese tipo de ligerezas. Comete corrupción aquel que filtra información, ¿a quiénes?, a los privados. Aquellas personas que filtran información por desleales al gobierno, porque no les salen bien las cosas; cometen corrupción los que impactan en la decisión gubernamental para beneficios privados”.

Al encabezar la presentación de la Política Estatal Anticorrupción Barbosa exhortó a las autoridades y funcionarios a trabajar libres de corrupción con estricto apego a la ley.

Dijo que su gobierno ha remitido a varios funcionarios por corrupción, “y me faltan muchos (…) me siento satisfecho por el ejercicio de mi gobierno. He tenido casos de corrupción que resolver”, sentenció en el Centro de Convenciones.

Indicó que en las anteriores administraciones gubernamentales no se tenía interés en combatir la corrupción, sino que se reconocía “como un hecho que existía y se reconocía en la vida pública y privada del país”.

Para combatir este problema se requiere de coordinación, por ello acudió el presidente de la Jugocopo y el edil municipal.

Al referir que la corrupción se combate desde tres ejes: fortalecimiento institucional; voluntad en el ejercicio del poder para combatir la corrupción; y aplicar la ley contra quienes hayan cometido actos de corrupción.

Refirió que en 2012 en el Senado se conformó una Comisión Nacional para combatir la corrupción, pero carecía de la participación ciudadana, hasta que se logró un nuevo modelo, “imperfecto”: el Sistema Nacional Anticorrupción y para aplicarse se necesita de la absoluta voluntad de no transgredir la ley “por parte de todos los integrantes de los órganos de combate a la corrupción”.

