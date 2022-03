Aída Inés López García, una vida dedicada a la investigación para mejorar la atención médica

Pasión, organización, un trato digno a los pacientes y compromiso con la salud distinguen a la doctora Aída Inés López García, jefa del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario de Puebla (HUP), quien ha trasmitido estas cualidades para hacer de este espacio una prestación médica de carácter integral en la entidad y el mejor centro de formación de especialistas reconocido por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia.

Cien por ciento universitaria BUAP, en esta Casa de Estudios se graduó como Médica Cirujana y Partera, para después cursar las especialidades en Pediatría y Alergia e Inmunología Clínica. Desde 1995 es médica adscrita a este último servicio del HUP, donde lleva a cabo actividades de asistencia, docencia, investigación y de extensión.

A la fecha, Aída López García ha publicado 32 artículos científicos en revistas indizadas de circulación nacional e internacional, con más de 49 mil visitas, 76 citas y 10 capítulos de libros. Participó en la actualización de la Guía Mexicana de Inmunoterapia para uniformar el tratamiento de inmunoterapia específica para el paciente con alergia, para que el médico residente, sin importar su centro de formación, disponga de estos conocimientos básicos.

Originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, llegó a Puebla con su familia y desde sus estudios preparatorianos en la BUAP se inclinó por la Medicina guiada por el ejemplo de su madre, de quien guarda un afecto entrañable. “El paradigma de mi madre fundó en mí la firmeza de carácter, la solidaridad con el prójimo, mi responsabilidad y disciplina en el trabajo, la capacidad de realización de objetivos, la obsesión por el trabajo y la compulsión por la perfección”.

Con 25 años de experiencia, desde que está al frente del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica tuvo la visión de impulsar y fortalecer el desarrollo de la investigación continua, con la publicación de uno a tres artículos por año. “Los resultados de cada investigación los hemos aprovechado para cambiar nuestra conducta diagnóstica terapéutica en los pacientes alérgicos”. Por ejemplo, al detectar la frecuencia de aparición de cierto antígeno se modificó el panel de antígenos para la prueba epicutánea, en este caso se incluyó Blomia tropicallis como fuente importante de alergenos del polvo doméstico.

Asimismo, Aída López García, integrante del American College of Allergy, Asthma and Inmunology, de Estados Unidos, y del European Academy of Allergology and Clinical Inmunology, ha logrado establecer una sólida organización en el servicio citado. “Sabemos qué actividad nos toca cada día y hora de lunes a viernes. Todos sabemos lo que nos corresponde hacer y en este caso sólo superviso las labores”.

Bajo su liderazgo, en el Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del HUP se han puesto en marcha acciones en materia de atención, investigación y formación de especialistas, por lo que cada año el número de aspirantes de todo el país crece entre ocho y 16 más, mientras que otras sedes registran seis al año. De esta especialidad, Alergia e Inmunología Clínica, propuesta en 1985, han egresado más de 30 generaciones.

Este hecho no es fortuito: es el resultado de un programa académico consolidado, el cual se actualiza cada cinco años y el operativo cada año. Gracias a ello, la Especialidad en Alergia e Inmunología Clínica, programa adscrito a la Facultad de Medicina, se incorporó al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt, en diciembre de 2017.

Lo anterior, ha sido posible por el liderazgo de la doctora Aída Inés López García, integrante del Padrón de Investigadores de la institución y perfil deseable Prodep, para quien el trabajo en equipo ha sido clave: “Nuestra mayor fortaleza es la unión. Somos un grupo consolidado, muy organizado, tenemos un programa académico y operativo, pero también una coordinación total con las actividades. Lo académico y la investigación para una mejora continua es lo que nos une”.

Foto: Agencia Enfoque

