Al gobernar la CDMX nunca nos mareamos ni robamos, dice Sheinbaum

Al gobernar la Ciudad de México “nunca nos mareamos… nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de México”, dijo Claudia Sheinbaum al rendir un informe de labores, antes de dejar la Jefatura de Gobierno para poder buscar la candidatura de Morena a la presidencia del país.

Sheinbaum también dijo que deja «la gran tarea de gobernar a este digno pueblo de la ciudad para salir a encontrarme con el pueblo de México, para dar continuidad a la Cuarta Transformación de la República, para hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación”.

Ante ciudadanos, funcionarios del gobierno capitalino e invitados, reunidos en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, la todavía Jefa de gobierno destacó que “la economía de la ciudad está en franco desarrollo», y que en el 2023 se tuvo el 38% más de inversión extranjera más de lo que recaudó Nuevo León y Jalisco.

También destacó la puesta en marcha del programa Pilares, “centros comunitarios que atienden a cerca de 400 mil personas, que dan cultura, deporte, autonomía”.

Foto: Internet

