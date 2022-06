Desde hace años soy miembro del Junior, uno de los clubes deportivos más antiguos de la Ciudad de México. Nació en 1906, se mantiene funcional. En 116 años ha resistido casi todo: Revolución y revueltas sociales, crecimiento de la Ciudad, huelgas de sus trabajadores, mediocridad de sus directivas, especulación inmobiliaria y pandemias. Empezar bien el día es llegar temprano, jugar tenis, nadar o hacer ejercicio; después un rato al sauna y otro al vapor. Hedonismo puro.

Entre las brumas del vapor, a la vista de otros tal cual llegaste al mundo. Más allá de los acostumbrados “Buenos días”, “¿Cómo estás?”, “Ahora sí comemos” y de repasar los chismes o nota roja del día, en este espacio cerrado, he escuchado las opiniones más sinceras y variadas respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No son representativas de nada, pero sí elocuentes ejemplos del estado de ánimo vertidos literalmente “al vapor”.

¿Qué esperaban de López Obrador? Que se “chingará” a los ladrones y corruptos. Que hubiera trabajo y seguridad.

No ven la mañanera, pero se enteran de lo que dice por los medios y redes. Consideran que habla mucho y actúa poco. Ven bien los apoyos sociales, pero no entienden el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dicen que no funciona. Consideran que ellos son fruto de la cultura del esfuerzo y lo que han hecho en la vida se debe a su trabajo y capacidad, no a que el Gobierno se los haya regalado.

Respecto a la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, las opiniones están divididas. No tienen muchos problemas con la construcción del Tren Maya o la refinería; sí, con la falta de empleo y que los militares son los que manejan los contratos. Dicen que sólo se los dan a sus consentidos, principalmente, se quejan de la excesiva burocracia y que la administración federal se tardan meses, incluso años, en pagar. Consideran que el presidente está rodeado de lambiscones, ineptos y corruptos.

Les gusta cómo AMLO se pelea con Loret de Mola o con Brozo. Al PRI y al PAN los ven en la lona. Sin chance de ganar el 2024. Respecto a la Pandemia, dicen que El Peje la libró, pero odian a López-Gatell. Están satisfechos con la vacunación.

Afirman que El Peje no quiere pelearse con Estados Unidos, ni con los narcos. No entienden la estrategia de “Abrazos, no balazos” para combatir la delincuencia. Saben que el Pleito del Presidente es con Felipe Calderón y con el PAN. Están convencidos que se la perdonó a Peña Nieto. Le tienen más miedo al SAT que a las descalificaciones a la clase media que reiteradamente hace AMLO en las mañaneras.

Respecto al candidato de Morena en el 2024, a Monreal no le creen. A Claudia no saben cómo catalogarla, porque la ven como la sombra de López Obrador; a Marcelo lo recuerdan al frente de la CDMX, y a Adán Augusto López, no lo conocen.

Les preocupa la inflación, pero no están en pánico. Particularmente, les inquieta el alza en los productos básicos, los materiales de construcción, los autos y los servicios.

Hasta aquí algunas opiniones sinceras de cómo perciben al Gobierno desde la intimidad de un cuarto de vapor.

@onelortiz

