Alcaldes suplentes de Acatlán y Piaxtla ya entraron en funciones: Barbosa

A pesar de que los presidentes municipales de Acatlán de Osorio y Piaxtla están detenidos, no hay “desgobierno” en estos municipios, afirmó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo local aseguró que ambas demarcaciones de la Mixteca “están caminando”, toda vez que ya entraron en funciones los alcaldes suplentes.

Asimismo, confió en que Arturo Cajíca Gómez y Miguel Ángel Maceda Carrera, alcaldes de Acatlán de Osorio y Piaxtla, respectivamente, puedan comprobar pronto su inocencia para ser liberados.

El primero en ser detenido, fue el presidente municipal de Acatlán de Osorio, Arturo N. el 9 de mayo pasado, tras el asesinato de su director de Seguridad Pública de Acatlán, Héctor García Álvarez, y su esposa por un grupo armado.

El alcalde por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo su vinculación a proceso siete días después por el ejercicio indebido de funciones públicas y encubrimiento, ya que se le señala que realizó nombramientos de policías municipales de manera irregular.

En tanto, el 6 de julio fue arrestado el alcalde de Piaxtla, Miguel Ángel N., por su posible relación con la muerte de un hombre que murió en los separos por presuntamente recibir golpes de policías municipales. Asimismo, también sería responsable de delitos de encubrimiento y ejercicio indebido de funciones públicas.

En otro tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó a las autoridades municipales a investigar las posibles irregularidades de los ayuntamientos pasados.

Reveló que la mayoría de las autoridades municipales no tienen la “voluntad” para hacerlo, por lo que estarían violando su obligación de cuidar los intereses de sus territorios.

“Desafortunadamente, no ha habido voluntad de muchas autoridades para hacerlo y con eso están violando su obligación de cuidar los intereses del municipio donde gobiernan (…) si no lo hacen y encubren, no están siendo leales al cuidado de los intereses de su pueblo”

Miguel Barbosa Huerta