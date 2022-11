Alejandro Armenta hace oficial su aspiración a gobernador de Puebla en 2024

Utilizando un video institucional en el que presumió su cercanía con la gente, el presidente de Mesa Directiva en el Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, se destapó como aspirante de Morena a la gubernatura de Puebla para el 2024.

Señaló que cuenta con la experiencia y el trabajo en campo para buscar el cargo, pero esperará los tiempos correctos y realizará un pronunciamiento firme, a fin de no incurrir en violaciones a la ley electoral.

En rueda de prensa, proyectó dos videos con fragmentos de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en los que asegura que no hay señales especiales para designar a los candidatos para el próximo proceso electoral.

De igual forma, López Obrador advierte que “no debe haber tapados, no debe haber dedazos y debe ser el pueblo el que elija al candidato o a la candidata, o a la presidenta o el presidente, a los candidatos se les puede elegir preguntándole a la gente”.

En un tercer video, el senador proyectó imágenes en lo que se responde a las palabras del presidente con supuestas encuestas que lo posiciona con un buen nivel de conocimiento entre los poblanos, así como fotos en los que confirma “su cercanía con la gente”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que deja entrever su interés de competir por la gubernatura de Puebla; además, se han pronunciado más morenistas con la misma intención, entre los que destacan el presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; y la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo.

Por su parte, el diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, señaló que el senador morenista tiene el derecho de anunciar sus aspiraciones políticas, pero le pidió respetar los periodos electorales.

Aseguró que es necesario que los interesados en algún cargo para el 2024 esperen a que el partido realice encuestas internas y se mida su capacidad. También descartó que este destape le reste posibilidades a los demás aspirantes.

“No es momento de eso de las candidaturas, hay que esperar a que el partido saque la convocatoria. Yo he dicho que no mencionaré si voy o no voy hasta ver si en una encuesta tengo las posibilidades de encabezarla”.

Alejandro Carvajal Hidalgo