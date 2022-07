Alejandro Armenta responde a incriminación: «no tengo actitudes mezquinas»

El senador poblano por Morena, Alejandro Armenta Mier, aseguró que se encuentra trabajando por los poblanos y negó las acusaciones que hizo en su contra el diputado federal Ignacio Mier Velasco, sobre filtraciones de una supuesta investigación.

Esta mañana, Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, oficializó algunas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de tráfico de influencias, revelación de secretos, delitos cometidos contra servidores públicos y falsear información.

En congruencia con mis convicciones e ideales, que son los de la inmensa mayoría que integramos el movimiento transformador en 🇲🇽, denuncié ante la @FGRMexico a quienes sistemáticamente traicionan y quieren dañar al movimiento por intereses económicos, políticos y personales. pic.twitter.com/1UpXWqAZO2 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) July 11, 2022

Entre los denunciados se encuentran el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, el titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), Gilberto Higuera Bernal y sus compañeros de partido, el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el senador Alejandro Armenta Mier.

A través de sus redes sociales, Armenta Mier aseguró que su trabajo en el Senado se basa en «dar resultados» a favor de la Cuarta Transformación y no a separar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como lo han hecho otros perfiles.

Yo me dedico a trabajar por las y los poblanos desde el Senado de la República. Mi compromiso es dar resultados en favor de la 4T, ésa es mi respuesta a los ataques que dividen y no abonan a la unidad de nuestro partido.

1/2 @senadomexicano @MorenaSenadores @PartidoMorenaMx pic.twitter.com/wLcQrzCSAP — Alejandro Armenta (@armentaconmigo) July 11, 2022

«Siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas, niego categóricamente cualquier delito que se me quiera imputar», escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que esta confrontación nació luego de que se vinculara a Ignacio Mier Velazco; al ex auditor, Francisco José Romero Serrano; y al dueño de un medio de comunicación en Puebla, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo con versiones periodísticas.

Los implicados fueron señalados por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y evasión de impuestos por un monto aproximado de 400 millones de pesos. Esto es de acuerdo a los registros de operaciones bancarias inusuales, mismas que están relacionadas con la actividad empresarial de la firma de comunicación de la que Mier Velasco forma parte como accionista.

