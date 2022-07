Alejandro Moreno se apoya de diputadas del PRI para denunciar a Layda Sansores

Por los delitos de calumnias y violencia política en “contra de la dignidad de las legisladoras”, diputadas y Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

El dirigente acudió a la oficina de la Fiscalía, acompañado de legisladoras del partido y previo, realizó una conferencia de prensa en la que denunció que la gobernadora ha excedido sus funciones y ha ejercido violencia política de género.

Las Diputadas y los Diputados Federales del PRI acudimos a la @FGRMexico para presentar la denuncia contra @LaydaSansores , por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres. pic.twitter.com/I1OJKEoSnL

Además, este miércoles, se presentarán quejas en las 32 comisiones estatales de Derechos Humanos, así como en la Comisión Nacional, por el caso.

En conferencia de prensa en la sede del PRI estuvo el coordinador de los diputados, Rubén Moreira.

Si pensaron que permitiríamos que pusieran en duda la dignidad de nuestras compañeras Diputadas, se equivocaron. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque este país no aguanta una agresión más contra las mexicanas. #MorenaContraLasMujeres pic.twitter.com/pdNcv5LBBh

La semana pasada, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román refirió que algunas legisladoras mandaban fotos desnudas a su líder Alejandro Moreno Cárdenas.

“Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”

Layda Sansores San Román

Gobernadora de Campeche