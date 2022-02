Alex Tienda intenta escapar de Ucrania: «Llevamos 15 horas de camino»

Uno de los documentalistas más buscados en las últimas horas es el youtuber mexicano Alex Tienda. El oriundo de Veracruz se encuentra en Ucrania, país víctima de los ataques constantes del ejercito ruso. Tienda intenta salir de esta nación después de presenciar y documentar los primeros momentos de la guerra en esta parte del mundo.

La madrugada del 24 de febrero, Alex Tienda reportó con CNN la situación previa al comienzo del ataque de Rusia. Más tarde documentó en sus historias de Instagram los tensos momentos que vivió cuando iniciaron las primeras detonaciones de bombas. Incluso se le pudo ver mientras corría por las calles en busca de refugio.

Horas después reapareció para mostrar la relativa calma de la ciudad de Kiev posterior al ataque. Fue entonces que reportó que huiría de Ucrania junto con otros corresponsales hacia el oeste del país en un intento terrestre por salir del país.

Diez horas más tarde, Alex Tienda reportó que llevaba un total de 15 horas de viaje hacia el oeste de Ucrania. Dijo que la mayoría del tiempo avanzaron por terracería para reducir la probabilidad de un ataque. En su última historia puede verse que el vehículo en el que viaja parece ir al mismo nivel que un tanque de guerra, el cual luce una “K”.

“Solo quiero dejar muy en claro: pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión, y pase lo que pase, no me arrepiento de nada”.