Alfonso Durazo niega haber ocultado inmuebles en su declaración patrimonial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En respuesta a la publicación difundida por el portal Latinus sobre unos bienes inmuebles que supuestamente no fueron incluidos en su declaración patrimonial, Alfonso Durazo Montaño aseguró que jamás ha escondido algo sobre su patrimonio, “porque me lo he ganado con mi legítimo trabajo”,.

“Como funcionario público federal, he presentado puntualmente mis declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses. Dicha información ha sido revisada durante años por la Secretaría de la Función Pública”, manifestó en una carta pública el candidato de Morena al gobierno de Sonora.

El portal Latinus publicó el jueves que la familia de Durazo no declaró nueve propiedades adquiridas a través de la empresa Inmobiliaria Alta Sierra, en Sonora y Estados Unidos, con un valor de 214 millones de pesos. En dicha empresa aparecen como accionistas su esposa e hijos.

El exsecretario de Seguridad Ciudadana manifestó que, en su declaración, especifica la existencia de esa compañía, así como la participación en ella por parte de su esposa y sus dos hijos.

“No se puede ocultar lo que es público y los registros de propiedad claramente indican que alguna vez participé en esa empresa, junto con muchos otros accionistas, y hoy ya no formo parte de ella, como otros de los socios iniciales”, precisó en su carta pública.

En la aclaración enviada a Latinus, Durazo aseguró que el precio de los inmuebles se encuentra en los registros públicos de propiedad, “mismos que están fuera de toda realidad con lo planteado en el reportaje. Pero lo más importante: todas las operaciones de dicha empresa han sido lícitas y, como dije, siempre han sido públicas”.

Aclaró que ha sido el único candidato por la gubernatura de Sonora en presentar su declaración 3 de 3 ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, así como a la Organización Transparencia Mexicana. “Dudo mucho que mis adversarios tengan la integridad para hacerlo”, manifestó.