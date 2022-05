Alistan nueva demanda contra Agua de Puebla por incumplir saneamiento de ríos

A casi ocho años de haber sido beneficiada como la ganadora de la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ríos, algunos usuarios denunciaron que la empresa Agua de Puebla ha incumplido con sus obligaciones.

Una de las promesas de la concesionaria fue rescatar el Atoyac y Alseseca, no obstante, “ambos ríos están siendo contaminados permanente” por la empresa Agua de Puebla, la cual, agregaron, “está cobrando por un servicio que no está dando”.

Al respecto, integrantes del Colectivo por el Bienestar Social anunciaron que preparan una nueva demanda legal contra Agua de Puebla ante un juez federal para exigirle a la empresa el cumplimiento de sus funciones, y la indemnización del pago por concepto de saneamiento.

Néstor López, abogado del colectivo, indicó que en los anteriores procesos legales emprendidos contra la concesionaria desde el 30 de abril de 2021, la empresa “minimizó” las demandas en su contra.

Señaló que al momento Agua de Puebla ha presentado dos apelaciones con el argumento de que son “incidentes de falsedad”, pues calificaron de “falsas” las demandas de sus usuarios, y que los procesos “no deben de ser un asunto colectivo” como fueron presentados, además de que una de ellas se la realizó fuera del tiempo correspondiente.

Sin embargo, afirmó que el tribunal de apelaciones resolvió que los procesos deben ser de manera colectiva, por lo que los usuarios le ganaron a los amparos interpuestos por la empresa.

Por su parte, la también abogada Kory Esquinca pidió a los poblanos que se sientan afectados por el servicio brindado por Agua de Puebla sumarse a las demandas colectivas.

En tanto que exhortó a las autoridades que se les retire en la brevedad la concesión de los servicios que no han brindado, pues aseguró que existen los fundamentos legales para su revocación.

“El trasfondo legal es que si se le concesiona a una empresa un servicio y no lo otorga, no tiene el derecho de que la concesión dura más años, si estas personas no cumplen con sus contratos de concesión, que incluía saneamiento del agua para no contaminar los ríos de Puebla, entonces esa concesión se les debe retirar, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a pedir que se les retiré las concesiones”